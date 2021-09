Auto in Krumbach zerkratzt und mit Farbe beschmiert

Ein Unbekannter hat am Sonntag über Nacht ein Auto in Krumbach mit Farbe beschmiert und die Fahrertür verkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag hat sich ein Mann bei der Krumbacher Polizei gemeldet und angezeigt, dass sein Auto über Nacht mit Farbe beschmiert wurde. Zudem stellte er einen Kratzer neben der Fahrertüre fest.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei vermutlich zwischen Mitternacht und 11 Uhr morgens am Sonntag in der Markgrafenstraße in Krumbach. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 082828 / 905-111 melden. (AZ)

