Auto prallt gegen Zaun des Krumbacher Freibads

Am Samstagnachmittag kommt ein Fahrer mit seinem Wagen auf der B16 im Krumbacher Süden von der Fahrbahn ab und prallt gegen den Zaun des Freibads.

Am Samstag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der B16 auf Höhe des Krumbacher Freibads ein Verkehrsunfall. Dabei kam laut Polizeibericht ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und beschädigte den Zaun des Freibads auf einer Länge von rund 30 Metern. Der genaue Unfallgrund konnte vor Ort nicht ermittelt werden, ein gesundheitliches Problem des Fahrers kann, so die Polizei, nicht ausgeschlossen werden. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die B16 wurde zeitweise komplett gesperrt. (AZ)