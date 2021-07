Auto überschlägt sich bei Krumbach: Fahrer wird verletzt

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Krumbach und Attenhausen ereignete sich am Samstag ein Unfall. Der Fahrer musste ins Krankenhaus.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Krumbach und Attenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Der 18-jährige Pkw-Lenker kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Aus Schreck versuchte der Fahrer gegenzulenken und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw, so die Angaben der Polizei.

Der Pkw überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (AZ)