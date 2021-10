Auto und Laster streifen sich in Krumbach

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom Montagmorgen auf der Burgauer Straße in Krumbach. Die beiden Fahrzeugführer machen widersprüchliche Angaben.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ist es am Montag gegen 9.35 Uhr in der Burgauer Straße in Krumbach gekommen. Der Fahrer des Lkw überholte den Pkw, der mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Hierbei kam es zu einem Streifzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen bei dem ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Da die Angaben der Unfallbeteiligten über die Unfallursache nicht übereinstimmen, sucht die Polizeiinspektion Krumbach nach Zeugen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat, sollte sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/905-0 melden. (AZ)