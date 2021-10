Krumbach

10:02 Uhr

Autofahrer fährt in Krumbach dem Vordermann auf

In Krumbach hat es am Freitagnachmittag gekracht.

Einen Auffahrunfall gab es in der Burgauer Straße am Freitagnachmittag. Die Burgauer Straße ist auch Teil des umstrittenen Einbahnstraßenversuchs in Krumbach.

Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Burgauer Straße in Krumbach zu einem Auffahrunfall. Das meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Ein Fahrzeugführer nahm laut Polizei fälschlicherweise an, dass das vor ihm verkehrsbedingt haltende Fahrzeug losfährt. Da dies aber nicht der Fall war, fuhr der zunächst ebenfalls wartende Autofahrer dem Vordermann auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)

