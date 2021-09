Autofahrer übersieht Radfahrer in Krumbach: 86-Jähriger verletzt

Ein 86-Jähriger hat sich bei einem Unfall in Krumbach verletzt. Ein Autofahrer hatte den Mann auf seinem Pedelec übersehen.

Bei einem Unfall in Krumbach hat sich am Samstagmittag ein 86-jähriger Radfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-Jähriger gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto in den Erwin-Bosch-Ring abgebogen. Hierbei übersah er den 86-jährigen Pedelec-Fahrer, der bevorrechtigt die Einmündung überquerte.

Unfall in Krumbach: 86-Jähriger trug keinen Schutzhelm

Durch den Zusammenstoß stürzte der 86-Jährige zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf, sowie diverse Schürfwunden zu. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Er trug nach Angaben der Polizei keinen Fahrradhelm. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2050 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch