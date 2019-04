19.04.2019

Krumbach: "Autokauf" entpuppt sich als Warenbetrug

Mit einer Anzahlung ohne schriftliche Vereinbarung sollte man vorsichtig sein. Dies zeigt der jüngste Fall, über den die Polizei Krumbach berichtet.

Am Mittwoch zeigte ein 32-Jähriger bei der Polizei Krumbach einen Warenbetrug an. Er wollte von einem ihm Unbekannten einen Pkw abkaufen. Ohne schriftliche Vereinbarungen übergab er dem vermeintlichen Verkäufer eine Anzahlung in Höhe von 200 Euro in bar. Es folgte eine weitere Baranzahlung in Höhe von 50 Euro. Der Geschädigte wurde immer wieder vertröstet, bis der Verkäufer ihm erklärte, dass er das Auto anderweitig verkauft habe und er sein Geld nicht zurückbekomme. In Bezug auf den Verkäufer sind, so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, weitere Ermittlungen erforderlich. (zg)

Themen Folgen