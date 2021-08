Krumbach

Bald findet in Krumbach wieder ein großer Markt statt

Ein besonderer Neubeginn: In Krumbach findet am kommenden Sonntag wieder der Bartholomä-Markt statt.

Für den Bartholomä-Markt in Krumbach gibt es am Sonntag, 29. August, eine Neuauflage. Was die Besucher erwartet.

„Am Sonntag ist Bartholomä-Markt in Krumbach“: So lesen sich Banner und Plakate, mit denen die Händler im Verein mit der Werbegemeinschaft Krumbach den Neustart ins Markt-Geschehen ankündigen. Es ist mit Blick auf die Corona-Krise ein besonderer Neubeginn. Über ein Jahr waren sämtliche Krammarkt-Termine in der Kammelstadt ersatzlos gestrichen; bekanntermaßen den Corona-Einschränkungen geschuldet. Jetzt, am kommenden Sonntag, 29. August, soll die „marktlose Zeit“ ein Ende haben. Flankiert durch den verkaufsoffenen Sonntag Jetzt beziehen die Marktfieranten und ambulanten Händler aus Stadt und Umland wieder ihre Stände, Verkaufswagen und Buden im innerstädtischen Bereich rund um den Marktplatz, Franz-Aletsee- und Kirchenstraße und bis in die Bahnhofstraße hineinführend. Der Bartholomä-Markt ist traditionell ein Krumbacher Hauptmarkt, der Zuspruch und Interesse von Kunden und Gästen aus Stadt, Kreis und der Region findet. Der sonntägliche Marktbesuch wird an Attraktivität flankiert durch den verkaufsoffenen Sonntag, wenn die Geschäfte der Werbegemeinschaft Krumbach („Da kauf ich ein“) ab der Mittagszeit ebenfalls geöffnet haben. Und an den Kram-Markt schließt sich im Bereich der Karl-Mantel-Straße ein großer Flohmarkt an, den die Werbegemeinschaft Krumbach organisiert hat. Viele Gründe, am Sonntag einen Besuch in „Krumbachs Marktmeile“ einzuplanen, um das Angenehme (Sonntagsspaziergang) mit dem dem Nützlichen (Marktbummel) zu verbinden. (AZ)

