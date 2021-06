Krumbach

vor 31 Min.

Bald steht Krumbach ganz im Zeichen von Musik und Kunst

Plus Was für das Kulturwochenende vom 23. bis 25. Juli geplant ist und warum solche Veranstaltungen für die Künstler so wichtig sind.

Von Peter Bauer

Viele von ihnen sind seit Monaten nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Als der Krumbacher Kulturbeauftragte Jochen Schwarzmann über das jetzt bald bevorstehende Kulturwochenende spricht, spürt man auch, was das für viele Künstler bedeutet. Vom 23. bis 25. Juli soll Krumbach ganz im Zeichen der Kultur stehen, mit „Musik, Kunst und Kulinarik“.

