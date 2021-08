Bauarbeiten und Verkehrssperrungen in Krumbach

Geduldig sein müssen Verkehrsteilnehmer in der Stadt Krumbach. Weitgehend in den Sommerferien finden Bauarbeiten statt, die auch den Verkehr behindern werden.

Um die Verkehrssicherheit der Bahnübergänge in Krumbach zu verbessern, finden aktuell von Seiten der Deutschen Bahn Bauarbeiten an den Bahnübergängen in der Nattenhauser Straße, Babenhauser Straße und Buchstraße statt. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten sind folgende Sperrungen in Krumbach notwendig:

- Vollsperrung Bahnübergang Nattenhauser Straße vom 16. bis 23. August (Kalenderwoche 33)

- Vollsperrung Bahnübergang Babenhauser Straße vom 23. August bis 1. September (KW 34)

- Vollsperrung Bahnübergang Buchstraße bleibt bis 2. September (bis KW 35).

Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer erfolgt über den Bahnübergang „Am Michaelsbrunnen – Rot-Kreuz-Straße“ beziehungsweise „Jochnerstraße – Dr. Schlögl Straße“ und wird entsprechend ausgeschildert, so die Stadt Krumbach in einer Pressemitteilung.

Abbiegespur von der B300 wird in Krumbach gebaut

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen an den Bahnübergängen finden Straßenbauarbeiten an der B300 im Bereich des Krumbacher Ortsendes in Richtung Memmingen statt. Hier wird eine Abbiegesur zum Baugebiet am Reschenberg gebaut. Zur Durchführung dieser Maßnahme bleibt die B 300 in diesem Bereich in der Zeit vom 23. August bis 6. September (KW34-35) gesperrt. Das teilt die Stadt Krumbach mit. (AZ)