Krumbach

12:29 Uhr

Berliner Kissen in Attenhausen ist wieder montiert

Unbekannte hatten das Berliner Kissen, das den Verkehr von Attenhausen in Richtung Edelstetten bremsen soll, in der Freinacht abmontiert und an den Maibaum gestellt. Jetzt liegt es wieder an Ort und Stelle.

Plus Die in der Freinacht im Dorf entwendete Bremshilfe stand an einem privaten Maibaum. Die Stelle in Richtung Edelstetten soll verengt werden, dass Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit verringern.

Von Annegret Döring

Im Krumbacher Stadtteil Attenhausen ist die Welt wieder in Ordnung – oder doch nicht? Am Dienstag hatte die Polizei den Diebstahl einer Bremshilfe, eines sogenannten „Berliner Kissens“ aus dem Dorf gemeldet. Unbekannte hatten selbiges am Ortsausgang in Richtung Edelstetten in der St. Otmar-Straße in der Freinacht auf den 1. Mai kurzerhand abmontiert. Das Kissen hatte für Anwohner zu Lärmbelästigungen geführt, welche diese offen kritisierten (wir berichteten). Das könnte auch der Grund sein dafür, des Scherzbolde es entfernten.

Themen folgen