"Besser rauskommen als reingehen": Praxiszentrum an der Klinik Krumbach wurde eröffnet

Plus Seit Juli herrscht Leben im neuen Praxiszentrum der Klinik Krumbach, jetzt wurde es offiziell eröffnet - mit dreierlei Rundgängen und einem Sekt zum Mitnehmen.

"Hier hallt es noch ein bisschen zu sehr", sagt Klinikenvorstand Dr. Volker Rehbein im Treppenhaus, während er die Gäste bei der Eröffnung des neuen Praxiszentrums vom Medizinischen Versorgungszentrum im Untergeschoss hinauf in die neue Filialpraxis für Urologie führt. Es ist eine der wenigen letzten Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen, im Großen und Ganzen aber ist im Neubau an der Krumbacher Klinik alles fertig, mittlerweile gehen die Patienten ein und aus.