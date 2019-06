Krumbach: Betrug mit Kreditkartendaten

Plus Eine Studie des Verkehrsbündnisses „Allianz pro Schiene“ attestiert dem Landkreis eine schlechte Erreichbarkeit von Haltestellen.

Krumbach

Krumbach: 21-Jähriger schlägt Autoscheibe ein und verletzt sich

Ein betrunkener 21-Jähriger schlug in Krumbach die Seitenscheibe eines Taxis ein. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in eine Klinik musste.