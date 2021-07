Betrugsmasche bei Teppichreinigung in Krumbach?

Warum die Polizei Krumbach jetzt gegen einen 56-jährigen Mann ermittelt und wie sich Bürger schützen können.

Die Polizeiinspektion Krumbach ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Betruges gegen einen 56-jährigen Mann. Ein 71-Jähriger aus Krumbach hatte einen Teppich im Haus, den er reinigen lassen wollte. Er wurde über ein Inserat fündig und vereinbarte einen Termin. Es erschien der 56-Jährige, dem es gelang, den Teppichbesitzer durch eine geschickte Gesprächsführung und Schmeicheleien über den Wert der noch im Haus befindlichen Teppiche zu überrumpeln.

Letztendlich erhielt er einen Auftrag über die Reinigung von sechs Teppichen, einer davon sollte sogar noch repariert werden. Da der Senior im Nachhinein aufgrund des Preises von mehreren Tausend Euro verunsichert war, verständigte er die Polizeiinspektion Krumbach. Bei der Rückgabe der Teppiche waren, so berichtet jetzt die Polizei, Polizeibeamte vor Ort und stellten fest, dass die Reparatur zwar stattgefunden hat, eine Waschung aller Teppiche in der vereinbarten Art und Weise jedoch wohl nicht. Letztendlich einigten sich die Beteiligten auf die Zahlung eines deutlich geringeren Preises für die Reparatur.



Diese Tipps hat die Polizei gegen "unseriöse Teppichwäscher":

• Überlegen Sie sich vorher - abhängig vom Wert des Teppichs - bis zu welcher Summe sich eine Reinigung lohnen würde.



• Erkundigen sie sich vorher über die allgemeinen Preise für Teppichreinigungen.



• Seriöse Reinigungsfirmen findet man am besten auf Empfehlung im Freundes- oder Bekanntenkreis.



• Leisten Sie nie Vorkasse.



• Geben Sie nie den Teppich heraus, ohne die Durchschrift einer umfassenden Auftragsbestätigung erhalten zu haben.



• Wer bereits einen Vertrag bei sich zuhause abgeschlossen hat, kann diesen 14 Tage lang widerrufen.



• Lassen Sie sich bei der Herausgabe des Teppichs nicht zu lange vertrösten. Gibt es Zweifel, dass es mit rechten Dingen zugeht, bitte schnell die örtlich zuständige Polizei einschalten.

Kleinbus prallt gegen Pkw: Am Mittwochmorgen war ein 66-jähriger Kleinbusfahrer auf der B300 von Thannhausen kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe von Maria Vesperbild wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah der Busfahrer laut Polizei einen entgegen kommenden Pkw. Trotz eines Ausweichmanövers der 22-jährigen Pkw-Fahrerin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand, da der Kleinbus zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs war. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Mofafahrerin gestürzt: Der Rollsplitt im Billenhauser Klosterweg wurde einer 56-jährigen Mofafahrerin zum Verhängnis. Trotz der aufgestellten Warnschilder verlor die Fahrerin laut Polizei auf dem Rollsplit die Kontrolle über ihr Mofa und stürzte. Hierbei blieb sie glücklicherweise unverletzt. Am Mofa entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)