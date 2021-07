Betrunkener randaliert in Krumbach im Rettungswagen

Am Krumbacher Marktplatz wurde ein Mann nach Mitternacht von Sanitätern eingeladen. Als er im Auto zu sich kam, kam er offenbar mit der Situation nicht klar.

Wegen einer nicht ansprechbaren Person ist ein Rettungswagen am Samstag, gegen 00.30 Uhr zum Marktplatz in Krumbach gerufen worden. Im Rettungswagen kam der 24-Jährige, der, wie sich herausstellte, unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, zu sich und fing an zu randalieren. Hierbei schlug und trat er um sich und traf dabei die beiden eingesetzten Rettungssanitäter. Beide wurden durch die Schläge des Mannes leicht verletzt. Durch die dazu gerufene Streifenbesatzung und eine Bekannte des Mannes konnte er letztendlich beruhigt werden. Gegen den Betrunkenen wurde eine Strafanzeige erstattet, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)