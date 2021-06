Betrunkener reißt bei Unfall in Krumbach Brückengeländer ab

Einen beträchtlichen Sachschaden hat ein junger Autofahrer angerichtet bei einem von ihm verursachten Unfall in Krumbach. Laut Polizeibericht war der 24-Jährige am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr mit seinem Auto auf der Lichtensteinstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der dortigen FOS/BOS kommt er mit dem Wagen auf die Gegenspur, wo er einen entgegenkommenden Pkw streift. Im Anschluss fährt er auf dem südlich verlaufenden Gehweg weiter und prallt schließlich gegen das dortige Brückengeländer der Kammel, welches auf einer Länge von rund zehn Metern herausgerissen wird. Der Pkw kommt schließlich auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos bleibt unverletzt, der Unfallfahrer kommt mit leichten Blessuren aufgrund der Airbagauslösung davon. Am Pkw und dem Geländer entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro, schätzt die Polizei. Wie im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme festgestellt werden konnte, stand der Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss und war offenbar während der Fahrt eingeschlafen. Sein Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Den Führerschein ist der junge Mann erst einmal los, denn er wurde durch die Polizei sichergestellt. Außerdem ordneten sie eine Blutentnahme an. Die Gefahrenstelle wurde durch den Bauhof Krumbach abgesichert. adö

Foto: Annegret Döring