Krumbach: Blasmusiker lassen sich nicht unterkriegen

Plus Online-Versammlung des ASM-Bezirks 11. Welche Perspektiven es für die Blasmusik gibt.

Welche Perspektive hat die heimische Blasmusik? Das war das große Thema bei der Versammlung des Bezirks 11 Krumbach Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes.

Das Jahr 2020 sei trotz der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kein langweiliges Jahr gewesen, es blieb wegen der Vielfalt der Anforderungen und Erlebnisse „hoch spannend“, leitete Bezirksvorsitzender des Musikbezirks 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, Franz Alstetter, die diesjährige Bezirksversammlung im ungewöhnlichen Online-Format ein. Das ins Wachkoma versetzte kulturelle Leben hat auch die heimischen Musik- und Jugendkapellen hart getroffen. Nur mit viel Kreativität und Einfallsreichtum konnten sie in den Sommermonaten ihre musikalischen Aktivitäten, Proben und Musizieren, aufrecht erhalten.

So kam es, dass das „Blasmusikerwachen“ im gesamten Landkreis Günzburg das einzige Highlight blieb. Die Serie von Standkonzerten, an denen insgesamt 36 Musikkapellen, davon 22 vom Bezirk 11 und 14 vom Bezirk 12 – Günzburg, teilnahmen, sei ein großartiger Erfolg gewesen, sagte Alstetter. Die Auftritte der Kapellen waren allesamt sehens- und hörenswert und wurden von den auf Abstand achtenden Zuhörern mit viel Zuspruch und Applaus bedacht. Finanziell lohnte sich das Engagement der Kapellen durch die von Landrat Dr. Hans Reichhardt initiierte und der Sparkasse Günzburg-Krumbach gewährte Unterstützung in Höhe von 7000 Euro.

Verabschiedung für Hafner nur in kleinem Rahmen

Leider fiel die geplante Verabschiedung vom langjährigen Landrat Hubert Hafner mit Gemeinschaftschor Corona zum Opfer und fand nur in ganz kleinem Rahmen mit den Vorsitzenden der beiden Bezirke 11, Franz Alstetter und 12, Robert Strobel statt. Ansonsten hoffe man inständig, dass bald wieder Konzerte, Wertungsspiele und sonstige Events möglich sind. Alstetter kündigte an, dass nach dem bewährten Konzept wieder ein „Blasmusikerwachen“, zusätzlich in Verknüpfung mit dem Restart-Programm der Bundesregierung (finanzielle Unterstützung) und in der Form von open-air-Konzerten tagsüber an einem Sonntag stattfinden soll. Spontan erklärten die 44 online zugeschalteten Kapellenvertreter ihre Bereitschaft zum Mitmachen.

Anstelle der 2020 und bisher ausgefallenen Ehrungen für langjähriges Musizieren ist ein „Ehrentag“ für die Aktiven-Jubilare in festlichem Charakter vorgesehen, nachdem ein Nachholen im Rahmen von Konzerten oder einfaches Übergehen nicht vorstellbar sei. Aktuell stehen 24 Jubilare für 40 Jahre, 11 für 50 Jahre und ein Aktiver für 60 Jahre auf der „Warteliste“.

Obwohl es noch viele Detailfragen zu klären gibt, wäre dazu eine Outdoor-Veranstaltung unter Corona-Bedingungen auf dem Waldfestgelände des Musikvereins Gaismarkt-Niederraunau-Winzer möglich, resümierte Alstetter.

Völlig offen ist die Durchführung der Krumbacher Festwoche, in deren Verlauf der Musikantenstammtisch aufrecht erhalten und wieder belebt werden könnte. Abschließend sagte Alstetter, hoffe man, dass in nächster Zukunft eine Präsenzversammlung zur Durchführung der anstehenden Neuwahlen zur Bezirksvorstandschaft möglich ist. Erfreulicherweise konnte er eine vollständige Kandidatenliste vorstellen. Glück hatte das Bezirksjugendorchester mit dem Termin kurz vor dem Ausbruch der Pandemie zum internationalen Treffen von Jugendkapellen in Montenegro.

Informativer Kurzfilm von Patrick Scheel

Wie eindrucksvoll sich der Besuch der 34 heimischen Musikanten gestaltete, zeigte Bezirksdirigent Patrick Scheel in einem informativen Kurzfilm. Gerne hätte er über weitere Aktionen, Auftritt während der Allgäu-Woche im Skylinepark oder Wertungsspiele, die leider entfallen mussten, berichtet, sagte Scheel und konnte auch keine Vorschauprognose für 2021 abgeben. Ähnlich erging es der Bezirksjugendleiterin Melanie Hagspiel mit ihren Zöglingen wie die Fehlanzeige bei den Bläserprüfungen in 2020. Für das laufende Jahr habe man die Theorieprüfungen für den 25. Juni und die Praxisprüfungen für den 26. Juni eingeplant.

Es gelten die Anmeldungen vom letzten Jahr, Nachmeldungen sind bis 30. Mai möglich, so Hagspiel. In seinem letzten Kassenbericht nach 20-jähriger Tätigkeit als Schatzmeister im Bezirk 11 bekundete Klaus Jekle, (er stellt sich nicht zur Wiederwahl), dass die vereinnahmten Gelder, vor allem der erstmals erhöhte Zuschuss des Landkreises, den Mitgliedskapellen zugute kämen und man somit nicht auf Gewinnstreben aus ist. Trotzdem sei ein gesundes finanzielles Fundament vorhanden. Alstetter ermunterte zum Abschluss des Zoom-Meetings zum Durchhalten, die Hoffnung auf baldige Normalisierung sei eine gute Motivation.