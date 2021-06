Krumbach

18:00 Uhr

Blasmusikprobe: Ein Signal an das Leben in Krumbach

Plus Erstmals durften die Aktiven des Musikvereins Krumbach wieder zum gemeinsamen Musizieren zusammenkommen. Was sie fürs Publikum planen.

Von Annegret Döring

Am Freitag war es soweit: Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Krumbach durften zum ersten Mal wieder richtig zusammen proben. In der Aula der Mittelschule Krumbach kamen 34 Mitglieder des Blasorchesters zusammen und freuten sich, nach dem langen Lockdown sich endlich wieder in einem Gesamtklang hören zu können. Wenn Musiker proben, dann immer auch mit dem Ziel, wieder auftreten und ihre Musik vor Publikum darbieten zu können. Doch auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie fällt die Krumbacher Festwoche aus. Sie ist normalerweise jedes Jahr im September der Höhepunkt des Musikvereins, wo die Aktiven im Festzelt auf dem Krumbacher Festplatz zeigen können, was sie draufhaben. Das ist zünftige Blasmusik auf hohem Niveau. Im Mai gab der Musikverein die Absage bekannt. Zuletzt wurde im Krumbacher Bierzelt im Jahr 2019 gefeiert. Er sei ja da als Veranstalter sehr gefordert, erklärt Tobias Ehrmann, der Vorsitzende des Krumbacher Musikvereins, im Gespräch mit unserer Redaktion. Da dürfe nichts passieren, "das muss halt klappen", sagt er, darum habe man absagen müssen, weil die Planungssicherheit für eine so große Veranstaltung fehle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen