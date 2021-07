"Blaulichtjagd": eine spannende Rallye durch die Stadt Krumbach

In den Sommerferien gibt es bei einer multimedialen Stadtrallye durch Krumbach Wissenswertes über Feuerwehr, Rotes Kreuz, Wasserwacht und THW zu erfahren.

Zusammengeschlossen haben sich die Jugendhilfsorganisationen Krumbach (kurz JHO) in der Corona-Zeit. Eine kleine Arbeitsgemeinschaft aus der Jugendfeuerwehr Krumbach, dem Jugendrotkreuz Krumbach, der Jugend des Technischen Hilfswerks Krumbach sowie der Jugend der Wasserwacht Krumbach haben gemeinsam verschiedene Ideen gesammelt, um eine vermehrte Interaktion zwischen den Organisationen zu fördern.

Durch die Corona-Situation der vergangenen Monate waren gemeinsame Veranstaltungen ausgeschlossen. Daraufhin haben sich die findigen Köpfe ein Konzept ausgedacht, welches trotz allem die Hilfsorganisationen in der Stadt Krumbach präsent sein lässt ohne ein Infektionsrisiko mit sich zu bringen.

"Blaulichtjagd" durch Krumbach startet am 1. August

Entstanden ist dabei eine multimediale Stadtrallye für die Kinder und Jugendlichen in Krumbach und Umgebung. Unter dem Titel „Blaulichtjagd“ kann ab dem 1. August die ganzen Sommerferien lang an elf Stationen auf einem 4,5-Kilometer-Rundkurs in Krumbach Wissenswertes über die Krumbacher Hilfsorganisationen erfahren werden. Kinder können dies mit ihren Familien erwandern oder auf eigene Faust losziehen. Benötigt wird für die Blaulichtjagd ein Smartphone, mit dem an jeder Station ein QR-Code ausgelesen wird und schon erscheinen bestimmte Aufgaben.

Standorte der QR-Code-Tafeln sind beim BRK, am Freibad, an der Kammel, bei Mr. Eis, an der Mühlkapelle, bei der Feuerwehr, im Stadtpark, am Alten Rathaus, beim Spielplatz am Krumbächle und am Kneippbecken beim BRK-Seniorenheim. "Die Blaulichtjagd kann Kinder und Jugendliche wieder darauf aufmerksam machen, wie schön es sein kann, mit offenen Augen durch die eigene Stadt zu gehen. Außerdem können sie an den Stationen spielerisch ihr Wissen zu den verschiedenen Aufgaben der unterschiedlichen Hilfsorganisationen erweitern und auch allgemeinbildende Themen wie Erste Hilfe sind wichtiger Bestandteil der Infos.

Offiziell eröffnet wird die Blaulichtjagd am Sonntag, 1. August, um 10 Uhr mit Vertretern der JHO und der Stadt Krumbach um 10 Uhr am Kreislehrgarten Krumbach. (AZ/adö)