Krumbach/Breitenthal

Wer in Krumbach und am Oberrieder Weiher Campingurlaub macht

In der Dr. Steinbrenner Straße in Krumbach gibt es einen Stellplatz für Wohnmobile, der bei den Campern sehr beliebt ist.

Plus Warmes Spätsommerwetter: Da wird Krumbach und Umgebung auch für Reisende attraktiv. Wie der Camping-Tourismus in Krumbach und am Oberrieder Weiher läuft.

Von Sandra Haupt

In der Dr. Steinbrenner Straße in Krumbach sind Camper willkommen. Hier erfreut sich der Stellplatz für Wohnmobile großer Beliebtheit. Durch die zentrale Lage eignet sich der Platz gut, um in Krumbach auf Entdeckungstour zu gehen. Doch wer macht eigentlich Urlaub in Krumbach? Wir haben mit Reisenden gesprochen.

