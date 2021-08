Krumbach/Breitenthal

vor 17 Min.

Zwei Krumbacher haben ein Buch mit Gedichten und Bildern verfasst

Plus Brigitte Schuster malt, der an Parkinson erkrankte Karl Koller schreibt. Wie aus anfangs "ein paar Bildlen" jetzt ein ganzer Bildband wurde.

Von Gertrud Adlassnig

„Einblicke, Durchblicke, Lichtblicke – Schon mal so das Leben gesehen?“ heißt der im Eigenverlag erschienene Gedicht- und Bildband, der Gedanken und Gedichte des heute in Breitenthal lebenden Krumbachers Karl Koller mit Illustrationen von Brigitte Schuster zu einem gelungenen Werk vereint, das man gerne in die Hand nimmt. Die über die Stadtgrenzen hinaus durch Ausstellungen und die Galerie am Wasserschloss bekannte Malerin Brigitte Schuster hat seit vielen Jahren die Gedichte des inzwischen 62-jährigen, mit meist duftig leichten Aquarellen oder kolorierten Zeichnungen zu einem stimmigen Ganzen gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen