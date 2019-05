06:00 Uhr

Krumbach, Brüssel, Iran

Bei einem Besuch des CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber wird auch deutlich, welch wichtige Rolle die EU für eine Region wie Mittelschwaben spielt.

Von Peter Bauer

Von Krumbach nach Teheran, die Hauptstadt des Iran? Eine erste Eingabe im üblichen Dienst Google Maps ergibt eine Fahrstrecke von 4449 Kilometern und 18 Stunden Fahrzeit. Keine Frage – der Iran ist ganz schön weit weg von Krumbach. Doch als Markus Ferber, langjähriger Europaabgeordneter der CSU, bei der Krumbacher Firma Lingl zu Gast ist, rückt der Iran fast unvermittelt in den Mittelpunkt des Gesprächs. Lingl, unter anderem wichtiger Anlagenbauer für die Ziegel- und Dachplattenindustrie, sieht den Iran als wichtigen Geschäftspartner. Aber was bleibt von den Beziehungen zum Iran angesichts der sich immer mehr verschärfenden Diskussion um das Atomabkommen? Und wie kann die Europäische Union mittelständischen Betrieben wie Lingl in derartigen Situationen helfen? Solche Fragen werden Markus Ferber im aktuellen Wahlkampf immer wieder gestellt und deutlich wird dabei, wie bedeutend die Europäische Union auch für das Leben in Mittelschwaben ist.

Ferber, Jahrgang 1965, ist in Langenneufnach und Bobingen aufgewachsen, er kennt die heimische ländliche Region gut. Doch inzwischen sind es Städte wie Brüssel und Straßburg, die in seinem Leben eine zentrale Rolle spielen. Ferber, seit 2005 Bezirksvorsitzender der schwäbischen CSU, wurde 1994 erstmals ins Europäische Parlament gewählt. 29 Jahre war er damals. Es war die Zeit, in der die Gestaltung der deutschen Einheit auch auf europäischer Ebene ein zentrales Thema war.

Gespräche mit Firmenvertretern in Mittelschwaben

Das ist 25 Jahre her und die Themen des aktuellen Europawahlkampfes sind andere geworden. Nicht wenige beobachten den Aufstieg populistischer Strömungen mit Sorge und so steht auch die Frage im Raum, was bleiben wird vom Schwung der europäischen Idee. Ferber ist derzeit fast täglich im Wahlkampf unterwegs, kommt mit vielen Menschen zusammen, spricht mit Firmenvertretern wie bei Lingl, er ist zu Gast im Baumhotel „Auszeit“ im Kammeltal, besucht die KLB Kötztal Lacke & Beschichtungen in Ichenhausen. Und er freut sich, dass die Stimmung für die EU insgesamt positiv sei. Vielen Menschen sei sehr wohl bewusst, wie wichtig die EU ist – auch mit Blick auf die zahlreichen weltpolitischen Krisen. Bei der jungen Generation sei die Einstellung zu Europa insgesamt sehr aufgeschlossen. Doch wenn in Gesprächen das Stichwort Europa fällt, dann kommen immer wieder auch die Fragen nach den Vorschriften, die aus Brüssel kommen. Aber auch, welche Fördermöglichkeiten die Europäische Union für regionale Initiativen bereithält. Und da gebe es, so betont Ferber, eine ganze Menge.

Er verweist unter anderem auf die sogenannten Leader-Fördermittel, mit denen die EU Initiativen im ländlichen Raum fördere. Das Baumhotel „Auszeit“ sei dafür ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sei der Hochwasserschutz. In diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren in Mittelschwaben zahlreiche Projekte verwirklicht – maßgeblich unterstützt durch Fördergelder der EU. In Sachen EU-Vorschriften hat Ferber eine Durchforstung des Bestehenden angekündigt. Denkbar sei es, dass es bei Akteuren, die nur regional tätig seien, weniger Auflagen gebe. Ferber betonte aber auch, dass in Sachen Vorschriften ja zwischen dem Recht auf europäischer Ebene, Bundesebene und bayerischer Ebene unterschieden werden müsse. Beim Breitbandausbau beispielsweise sei es sinnvoll, die Initiativen der EU, des Bundes und aus Bayern besser aufeinander abzustimmen. Ferber fügte hinzu, dass der Mittelstand durch die Handelspolitik der EU, beispielsweise durch das Freihandelsabkommen mit Kanada, profitiere.

Kritik an der Niedrigzinspolitik der EZB

Immer wieder ist in Gesprächen, die Ferber führt, auch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ein Thema. Ferber verweist darauf, dass die EZB unabhängig sei und keine politischen Weisungen entgegennehme. Doch es sei Fakt, dass die Niedrigzinspolitik der EZB in den südlichen EU-Staaten „nicht in der Wirtschaft ankommt“ und zudem Geldanlagen zunehmend schwierig mache. Was wird der Brexit bringen? Ferber befürchtet unter anderem, dass der Milchpreis unter Druck geraten könnte. Doch trotz aller kontroversen Debatten sieht Ferber kein Auseinanderrücken der EU. Mit Blick auf 28 Mitgliedsstaaten seien Diskussionen ja auch ganz normal. Und die EU habe über viele Jahrzehnte hinweg doch „einiges hingekriegt“.

Ein Europa mit Problemen sei ihm wesentlich lieber als Probleme ohne Europa, ergänzt der CSU-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Alfred Sauter. Die Grundstimmung für Europa sei insgesamt positiv. Auch mit Blick darauf hoffen die CSU-Politiker auf eine hohe Beteiligung bei der anstehenden Wahl.

Themen Folgen