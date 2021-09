Krumbach

CSU-Direktkandidat Alexander Engelhard will eine neue Balance finden

Plus Der Bundestagsdirektkandidat der CSU stellte sich in Krumbach den Fragen der Wähler. Prominenter Gast war der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel, der sich zur Finanzlage äußerte.

Von Werner Glogger

Mehrere Faktoren trugen dazu bei, dass Alexander Engelhard seine Vorstellung als Bundestagsdirektkandidat im Wahlkreis 255 Neu-Ulm durchaus als Erfolg verbuchen konnte. Optimale Wetterbedingungen lockten zahlreiche Interessenten in den Biergarten beim Gasthaus Munding in Krumbach, wo Engelhard anstelle einer üblichen Wahlversammlung mit den Bürgern ins Gespräch kommen, seine Ziele darstellen und Fragen und Anliegen der Anwesenden beantworten konnte. Darüber hinaus bestünden verwandtschaftliche Beziehungen nach Krumbach, er sei also im Stadtbereich kein Unbekannter, war von ihm in seiner persönlichen Vorstellung zu erfahren. Dabei zeigte sich Engelhard von der vorangegangenen eineinhalbstündigen Stadtführung beeindruckt, was Krumbach neben den bekannten Sehenswürdigkeiten an Highlights vorweisen kann.

