Chef der Polizeigewerkschaft warnt vor Cannabis-Legalisierung

Der Krumbacher Peter Pytlik, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Bayern, nennt die Pläne zur Legalisierung von Cannabis einen "gefährlichen Irrweg".

Peter Pytlik, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Bayern, schaut mit Sorge auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin. Dass dabei die Legalisierung von Cannabis immer mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt, kritisiert der Krumbacher und schließt sich damit auch der Kritik des Bundesvorsitzenden der GdP, Rainer Wendt, an.

"Die Gewerkschaft der Polizei Bayern hält die Legalisierung und Freigabe von Cannabis für einen gefährlichen Irrweg", so Landesvorsitzender Peter Pytlik in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. "Cannabis ist bekanntermaßen die Einstiegsdroge Nummer 1 und führt nach Aussagen von Fachleuten immer öfter in die Abhängigkeit, ganz abgesehen von den gesundheitlichen Gefahren, die damit einhergehen. Wir sehen das sehr kritisch." Die GdP in Bayern sei außerdem sehr verwundert und irritiert, wie die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, diese Woche in der BR-Sendung 'Kontrovers' die Freigabe - trotz Warnungen von Fachleuten und Wissenschaftlern - vehement verteidigt habe.

Peter Pytlik

Krumbacher Polizeigewerkschafter warnt vor Entscheidungen wie in Kanada

Pytlik: "Es ist ein Irrglaube, dass die Legalisierung eines verbotenen Stoffes die damit in Verbindung stehende Kriminalität reduziere. In Kanada und Holland sind die Legalisierungsprojekte gescheitert. Die Politik in Holland hat zwischenzeitlich erkannt, dass die damalige Entscheidung ein gefährlicher Irrweg ist, der mit erheblichen Risiken und Problemen einhergeht."

Holland, so Pytlik weiter, habe sich zum größten Drogenumschlagplatz in ganz Europa entwickelt. "Die Drogenmafia macht sich überall breit, sobald man ihr den Raum dazu lässt. In den Niederlanden sind nicht nur paradiesische Zustände für die Produktion von Cannabis, sondern auch für andere Drogen entstanden. In Kanada hat sich die Zahl der Erstkonsumenten von Cannabis innerhalb eines Jahres fast verdoppelt." Auch hier, so der Gewerkschaftsvorsitzende, habe sich eine Marihuana-Lobby auch durch politischen Rückenwind durchgesetzt. Pytlik nennt die Konsequenzen der Legalisierung von Cannabis auf den Bereich des Straßenverkehrs erschreckend: So habe in einer Befragung dort jeder vierte Cannabis-Nutzer zugegeben, bereits einmal unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Pylik: Statt Cannabis-Legalisierung braucht es Drogenprävention"

Der Landesvorsitzende der GdP macht deutlich: "Wir brauchen keine Liberalisierung, sondern deutlich mehr Präventionsbemühungen und Aufklärung um junge Menschen überhaupt nicht erst in die Gefahr eines Drogenkonsums zu bringen. Dies sollte das Ziel einer möglichen linksliberalen Regierung sein."

Lesen Sie dazu auch

Video: SAT.1

Die Gespräche von SPD, Grünen und FDP über die Regierungskoalition haben am Donnerstag begonnen. Bereits in der Woche vom 6. bis 10. Dezember wollen die Parteien eine gemeinsame Bundesregierung bilden und den Bundeskanzler wählen. Beim Thema Cannabis-Legalisierung hatten die drei Parteien bereits im Vorfeld der Bundestagswahl eine ähnliche Haltung vertreten und die Legalisierung in Betracht gezogen. Unter anderem hatte sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dafür ausgesprochen.