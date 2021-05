Krumbach

Corona: Die neue App "luca" macht in Krumbach das Einkaufen leichter

Plus Die Mitglieder der Werbegemeinschaft in Krumbach setzen in der Corona-Krise die App „luca“ ein. Welche Vorteile sie für Handel, Gastronomie und Kunden hat.

Von Peter Bauer

100 – das ist für Krumbach und den Landkreis Günzburg derzeit eine bedrückende Zahl. Die Corona-Inzidenz will und will nicht nachhaltig unter diesen Wert sinken, Handel und Gastronomie leiden anders als in vielen Regionen Deutschlands anhaltend unter starken Einschränkungen. Bei der Kontaktnachverfolgung setzen die Mitglieder der Krumbacher Werbegemeinschaft jetzt verstärkt auf die App „luca“. Diese soll Handel, Gastronomie, Kunden und Gästen wichtige Erleichterungen bringen.

