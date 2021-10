Krumbach

18:00 Uhr

Corona: Ein Drittel der Grundschüler in Krumbach ist in Quarantäne

PCR-Test-Stäbchen kommen im Labor an und werden anschließend als Pool ausgewaschen in Natriumchloridlösung. In der Grundschule Krumbach werden solche Tests gemacht und 127 Schüler der Schule sind in Quarantäne.

Plus Unter den Schülern der Grundschule Krumbach wurden mehrere positive Corona-Fälle gefunden. Das hat Auswirkungen auf den Unterricht.

Von Annegret Döring

Die Nachricht hat in Krumbach schnell die Runde gemacht: Von vielen Corona-Fällen an der Grundschule Krumbach ist die Rede, manche sprechen sogar davon, dass eine ganze Klasse Corona habe. Was steckt hinter den Gerüchten - und wie geht es für die Schülerinnen und Schüler weiter?

