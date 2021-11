Corona: In den Bussen der Krumbacher Firma BBS gibt es "Kioske aus Plexiglas"

Plus Wie sich die Firma BBS Brandner auf die Corona-Dauerkrise eingestellt hat. Täglich sind 300 Busse in der Region unterwegs.

Eine sehr hohe Impfquote beim Personal und eine besondere Schutzausrüstung in den Bussen: Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Unternehmer Josef Brandner über die Entwicklung seines Unternehmens unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie.