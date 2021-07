Corona: Material für Produktion von Masken kommt aus Krumbach

Plus In der Pandemie stellte die Morsa Wachswarenfabrik Sallinger auf ein neues Produkt um, das gefragt war, wie kaum ein anderes. Das liefert sie jetzt nach ganz Europa.

Die Notlage, als zur Eindämmung der Corona-Pandemie der dringend benötigte Mund- und Nasenschutz eine Mangelware war und zu völlig überteuerten Preisen auf dem Weltmarkt eingekauft werden musste, ist vorbei. Die Situation hat sich entspannt, auch weil inzwischen zahlreiche europäische Firmen Masken herstellen. Das Material dafür, hochwertige Filtervliese, beziehen sie aus Krumbach - von der Firma Morsa.