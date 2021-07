Krumbach

05.07.2021

Corona: So lief die Sonderimpfaktion in Krumbach

Einen Sonderimpftermin mit dem Impfstoff AstraZeneca hat es am Sonntag in Krumbach im Impfzentrum gegeben. Die Nachfrage war gering.

Plus 200 Menschen hätten am Sonntag in Krumbach im Impfzentrum eine Corona-Impfung mit AstraZeneca bekommen können. Doch das Interesse war ernüchternd.

Von Annegret Döring

Es war gut gemeint: Am Sonntag hätten 200 Menschen ganz kurzfristig mit dem Impfstoff von AstraZeneca im Impfzentrum geimpft werden können zur Abwehr von Coronaviren. Seit dem vergangenen Donnerstag war eine Anmeldung dazu möglich. Doch das Angebot des Impfzentrums floppte.

