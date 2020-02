Krumbach: Corona-Virus wird in Apotheken zum Dauerthema

Plus Die Reaktionen in Mittelschwaben auf den Anstieg der Fallzahlen in Deutschland. Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutzmasken sind derzeit sehr gefragt.

Regelrecht prallvoll mit Menschen ist die Krumbacher Bahnhof-Apotheke. Und natürlich sind da die Dinge, die in der kalten Jahreszeit immer in einer Apotheke erledigt werden. Die Kunden erhalten Hustensaft, Schnupfenspray, Antibiotika und Ähnliches. Aber da sind auch diese zahlreichen Fragen – nach Desinfektionsmitteln , Gesichtsmasken. Und immer wieder fällt dieses Stichwort: Corona.

Gesprochen wird nicht selten über den 25-jährigen Corona-Patienten aus Göppingen , der vor einigen Tagen ein Kino in Neu-Ulm besucht hat. In Neu-Ulm : Vielen in der Region Mittelschwaben wird unvermittelt bewusst, dass die Krankheit, die lange in Asien so weit weg schien, nun auf eine durchaus beklemmende Weise ganz nahe ist. Apotheker Mathias Müller und seine Kolleginnen und Kollegen geben Tipps über richtiges Verhalten in der derzeitigen Situation, was in vielen Fällen beruhigend wirkt.

Müller berichtet, dass er sich selbst schon seit Monaten mit der Ausbreitung der Krankheit beschäftigt. Die Apotheke sei mit den auch bei ihm stark nachgefragten Desinfektionsmitteln oder Gesichtsmasken (Mund-Nasen-Schutz) gut versorgt. Wichtig sei, das Thema ernst zu nehmen, aber für Panik gebe es keinen Grund. In Deutschland gebe es entsprechende Pandemiepläne, alle im Gesundheitsbereich tätigen Organisationen und Institutionen seien gut miteinander vernetzt.

Probleme auf dem Weltmarkt

Müller sagt, dass die von Corona stark betroffene Region Wuhan in China für den internationalen Arzneimittelmarkt eine wichtige Rolle spiele. Die aktuelle Lage habe dazu geführt, dass die Chinesen verstärkt Arzneimittel kaufen und dies natürlich Auswirkungen auf den Weltmarkt habe. Auch auf dem deutschen Markt seien bereits Auswirkungen spürbar. Beispielsweise würden Händedesinfektionsmittel, die in Apotheken vor Ort für rund fünf Euro angeboten werden, im Internet für mittlerweile über 40 Euro angeboten. Oder der Zehnerpack Gesichtsmasken für einen Preis über 400 Euro. Auch hier ist die veränderte Stimmungslage ablesbar.

Müller selbst war vor Kurzem für einige Tage im Skiurlaub in Südtirol / Italien. In Südtirol selbst sei in Sachen Corona noch nichts zu spüren gewesen. Aber in den italienischen Medien war und ist das Thema natürlich ständig präsent. „Das bewegt in Italien die Menschen sehr“, sagt Müller.

„Das Tagesthema“ geworden

Auch in den heimischen Apotheken ist Corona inzwischen sozusagen das Tagesthema geworden. Hier können die Kunden ohne Anmeldung direkt Fachpersonal fragen und dies würden natürlich viele nutzen. Müller und seine Kolleginnen und Kollegen geben dann die Tipps, die derzeit auch in fast allen Medien eine zentrale Rolle spielen:

Andere nicht anniesen, sich beim Husten abwenden und Abstand halten, Einmaltaschentücher benutzen und sie möglichst sofort nach einmaliger Benutzung in dicht schließenden Müllbehältern entsorgen, Händekontakt vermeiden, Berührungen von Auge, Nase oder Mund vermeiden sowie gründliches Händewaschen nach Personenkontakt und dabei die Seife 20 bis 30 Sekunden zwischen den Fingern verreiben. Räume sollten mehrmals täglich mehrere Minuten gelüftet werden. Müller geht davon aus, dass die Corona-Gefahr in einer weniger dicht besiedelten Region wie Mittelschwaben insgesamt wohl etwas geringer sei als in Ballungszentren wie etwa an der Ruhr. Aber Vorsicht sei allemal geboten.

Die ersten Anlaufstellen

Die Apotheken sind derzeit offensichtlich für besorgte Menschen die ersten Anlaufstellen. Darauf deutet auch ein Blick nach Thannhausen hin „Bei uns geht es voll zu“, sagt Lydia Kulzer , Inhaberin der Birnbaum-Apotheke in Thannhausen. Vor allem Desinfektionsmittel und Masken waren zuletzt sehr gefragt und auch noch in ausreichender Menge vorhanden. „Jeder will jetzt seinen Vorrat auffüllen,“ fährt sie fort.

Im V-Markt Thannhausen gehen Desinfektionsmittel und feuchte Tücher weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“, wie Filialleiter Onur Topgül sagt. Schutzmasken seien dagegen nicht sonderlich gefragt. Im normalen Bereich bewegt sich hier der Verkauf von Lebensmitteln. So etwas wie Hamsterkäufe habe es noch nicht gegeben.

Reis, Nudeln und Konserven stärker gefragt

Auch bei SB-Markt Mayer in der Krumbacher Innenstadt läuft bislang in diesem Bereich alles wie üblich, wie wir dort auf unsere Anfrage in Erfahrung bringen. In verschiedenen Märkten in der Region waren offenbar vor allem am Donnerstag insbesondere Reis, Nudeln und Konserven stärker gefragt als sonst. Danach hat sich die Nachfrage offenbar eher wieder beruhigt.

Dr. Max Drexel , früherer Obmann für den Altkreis Krumbach berichtet über vermehrte Anrufe. Viele Menschen hätten Grippesymptome, sie seien unsicher, wie dies zu bewerten sei. Aber unsere Wochenendumfrage deutet auch darauf hin, dass die Region Mittelschwaben von einer überzogenen Reaktion oder gar Panik weit entfernt ist. Die Gefahr sei kontrollierbar, wenn die üblichen Hygieneregeln beachtet würden. (mit abi)

