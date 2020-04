16:50 Uhr

Krumbach: Damit die Fahrt im Taxi sicher ist

Das Krumbacher Taxiunternehmen „Der fliegende Holländer“ hat seine Fahrzeuge umgerüstet. Warum dies vor allem für kranke Fahrgäste wichtig ist.

Krankenfahrten, zum Beispiel zur Dialyse oder zur Bestrahlung, sind für die Fahrgäste des Krumbacher Taxiunternehmens „Der fliegende Holländer“ lebenswichtig. Wie können diese Patienten mit Blick auf die aktuelle Corona-Krise sicher zur Behandlung gefahren werden? Unter anderem mit speziellen Folien zwischen den Sitzen soll für Sicherheit gesorgt werden.

Nic Hessel, Inhaber des Taxiunternehmens „Der fliegende Holländer“ hat darum alle seine Taxis, vor allem die Großraumtaxis, die für die Krankentransporte gedacht sind, mit Plastikfolien zwischen den Sitzreihen ausgestattet. Es dürfen Kombifahrten mit bis zu drei Personen gemacht werden. „Mehr als drei Personen dürfen nicht in Großraumtaxis befördert werden. Der Fahrgast muss in der zweiten Tür einsteigen. Man muss hintereinander sitzen. Es sei den, drei Personen fahren mit, dann müssen zwei nebeneinander sitzen. Aber alle haben einen gewissen Abstand zwischen sich einzuhalten“, erklärt der Taxiunternehmer.

Die Taxifahrer sind mit Mundschutz unterwegs

Die Taxifahrer fahren alle mit Mundschutz. Die Krankenfahrten sind auch in dieser Corona-Krise gesichert, da sie für die Patienten lebensnotwendig sind. Diese Regelung gilt solange, bis das Gesundheitsamt die Regel ändert. „Meine Fahrgäste fühlen sich bei uns sicher und gut aufgehoben“, erzählt Nic Hessel. Bis auf die Krankenfahrten werden Taxis nicht mehr viel genutzt. Trotzdem muss das Taxi rund um die Uhr in Bereitschaft sein, da ja auch in der Nacht ein Notfall eintreten könne. Für Nic Hessel und seine Fahrer ist es eine ungewohnte Situation, aber sie machen das Beste daraus.

1941 in den Niederlanden geboren

Nic Hessel ist am 29. November 1941 in Holland in Den Haag geboren. 1989 führte ihn sein Lebensweg nach München, später nach Günzburg. In Krumbach fuhr er 2005 Taxi beim damaligen Taxiunternehmen Schuhmeier. Nach einigen Monaten machte sich Nic Hessel mit seinem Audi selbstständig. Er wollte auf eigene Rechnung fahren.

Das Landratsamt forderte für das Taxi eine gelbe Farbe, wie bei Taxis üblich. „Darauf kaufte ich mir zwei gelbe VW und stellte auch bald noch einen zweiten Fahrer ein, erklärt Hessel stolz. Da er Holländer ist, kam ihm der Name „Der fliegende Holländer“ in den Sinn. Der passte richtig gut. „Heute sagt man, wenn man ein Taxi braucht nur: „Ruf doch den Holländer“. Der Name „ist leicht zu merken und passt zu mir“, meint Hessel und lacht. Das Geschäft lief gut an. Heute hat der Taxiunternehmer acht Taxis, zwei Mietwagen und drei Großraumfahrzeuge. Hessel ist der einzige Taxiunternehmer in Krumbach, der als solcher im Landratsamt eingetragen ist.

Er hat den Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut, auch nicht den Umzug von Holland nach Krumbach. Er fühlt sich hier Daheim. Zweimal im Jahr fährt er nach Holland. Seine Kinder und Enkel leben alle in seiner alten Heimat. (liss)

