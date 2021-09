Das Freibad in Krumbach verlängert die Badesaison

Plus Wenn das Wetter mitspielt, bleibt das Freibad in Krumbach länger geöffnet. Das Hallenbad wird auch diesmal nur für Schulen und Vereine zur Verfügung stehen.

Eine Nachricht, über die sich sicher viele Freibadbesucher freuen: Voraussichtlich bis 19. September soll das Krumbacher Freibad in diesem Jahr geöffnet bleiben. „Und eventuell auch noch darüber hinaus, das ist wetterabhängig“, sagt Werkleiter Martin Strobel. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen wieder vom Hallenbad beim Schulzentrum zu berichten.