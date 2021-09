Das Krumbacher Freibad macht zu

Das Stadtbad Krumbach beendet die Saison am 19. September.

Das Krumbacher Freibad ist noch bis Sonntag, 19. September geöffnet. Ab dem 20. September ist die Freibadsaison beendet. Das teilten die Stadtwerke mit. Der Werkleiter der Stadtwerke, Martin Strobel, nannte als Grund für die Schließung die schlechte Wetterprognose. Bei einstelligen Temperaturen in der Nacht sei es zu stromaufwendig, das Wasser in den Becken zu heizen. Normalerweise schließe das Bad ohnehin mit dem Ende der Sommerferien, sagte er. Wegen der guten Wetterlage in der vergangenen Woche sei in diesem Jahr länger geöffnet gewesen. Insgesamt habe in dieser Saison eine durchgängige Hitzeperiode gefehlt, was an den Besucherzahlen spürbar sei. (abi)