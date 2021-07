Krumbach

11.07.2021

Das Krumbacher Rotkreuz-Lädle hat wieder geöffnet

Das Rotkreuz-Lädle in Krumbach bietet für Menschen in Not eine kostengünstige Möglichkeit, Kleidung zu erhalten.

Mit den neuen Lockerungen in Sachen Corona nahm auch die Aktivität im Rotkreuz-Lädle in Krumbach in der Luitpoldstraße 1 wieder Fahrt auf. Seit Juni sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Laden und haben die Ladentüre wieder geöffnet. Die Freude ist für die Mitarbeiterinnen und Kunden sehr groß, denn seit Dezember 2020 warteten alle geduldig auf die Öffnung. Ehrenamtliche Verkäuferinnen bieten in Krumbach Secondhand-Kleidung Das stets gut besuchte Lädle mit gut erhaltener Secondhand-Kleidung für jedermann bietet nicht nur eine Shopping-Möglichkeit im Zentrum von Krumbach, sondern auch einen Ort des offenen Ohrs für Kunden und Mitarbeiter. Eine freundliche Kundenberatung ist für die Damen selbstverständlich, unter ihnen haben sich sogar zahlreiche Freundschaften entwickelt. Im Lädle engagieren sich seit über zehn Jahren mit viel Liebe zum Detail knapp 20 einsatzstarke Frauen. Trotz der monatelangen Schließung durch Corona haben im vergangenen Jahr alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen insgesamt 2804 Stunden geleistet und mit viel Geduld die Öffnung des Lädles abgewartet. Umso größer ist die Freude, nun wieder durchstarten zu können, alle Kleidungsstücke herzurichten und wieder die Kunden mit einem herzlichen „Grüß Gott“ begrüßen zu dürfen. Jeder Spender von Kleidung leistet nicht nur einen nachhaltigen Beitrag dazu, sondern ermöglicht es anderen, die gerade in dieser Zeit finanzielle Schicksalsschläge erleiden, zu einem günstigen Preis Kleidung zu kaufen. Die Mitarbeiterinnen haben mit viel Einsatzkraft den Laden nach den aktuellen Hygienebestimmungen eingerichtet und freuen sich auf alte und neue Gesichter im Laden. Öffnungszeiten ab Wiederöffnung: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 13 Uhr. (AZ)

