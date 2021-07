Das erwartet Kulturfreunde am Wochenende in Krumbach

Welches Programm für das Wochenende vom 23. bis 25. Juli in Krumbach geplant ist. Eröffnet wird die Aktion mit einem Konzert von Susanne Rieger.

Endlich wieder vor Menschen ihr Können zeigen: Das eint die Kulturschaffenden in der ganzen Region. Viele von ihnen haben sich jetzt zusammengefunden, um am kommenden Wochenende 23./25. Juli mit ihren Live-Auftritten wieder zu begeistern. Das Krumbacher Kulturwochenende wird am Freitag, 23. Juli, um 20 Uhr mit einem Konzert von Susanne Rieger eröffnet. An zwei weiteren Tagen folgt ein umfangreiches Programm.

Der Krumbacher Kulturbeauftragte Jochen Schwarzmann hat zusammen mit vielen Künstlern für das Krumbacher Kulturwochenende vom Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, ein umfassendes Programm zusammengestellt. Foto: Peter Bauer

Maßgeblicher Organisator ist Jochen Schwarzmann, stellvertretender Leiter des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums, der dem Krumbacher Stadtrat seit 2020 angehört. Schwarzmann, selbst aktiver Musiker, ist seitdem Kulturbeauftragter des Rates. Er hat zahlreiche Künstler, darunter Musiker und bildende Künstler, angeschrieben. Das Echo war, wie er berichtet, sehr positiv. Herausgekommen ist ein Wochenende, das vom kommenden Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, ganz im Zeichen der Kultur steht. An dieser Stelle möchten wir erneut einen ausführlichen Überblick über das Geplante geben.

Eröffnungskonzert: Dieses wird am Freitag, 23. Juli, von 20 Uhr bis 21 Uhr im Innenhof der Gärtnerei Kleber stattfinden. Dabei heißt es „Klassik meets Pop“, unter anderem mit Susanne Rieger und Herbert Deschler (Gesang). Ferner treten Thomas Sporrer (Drums, Percussion) und Kurt Härtl (Gitarre) auf. Tickets gibt es unter www.susanne-rieger.de oder in der Gärtnerei Kleber, Telefon 08282/3945.

Am Samstag, 24. Juli, heißt es ab 14 Uhr „Bläser go Open Air“ im Krumbacher . Bläsersolisten und Ensembles des Krumbacher Musikinstituts Kolb präsentieren eine bunte Mischung aus vielen Stilrichtungen und Epochen, berichtet der Krumbacher Kulturbeauftragte. Rock und Klassik: Um 17 Uhr am selben Tag folgt in der neuen Aula des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums die Veranstaltung „ Metallica meets Chopin“ mit der Rockband „Snoring Pins“ des Musik-Centers Krumbach . Unter anderem werden dabei Songs von Metallica präsentiert. Auftreten wird auch der Jugend-musiziert-Preisträger Lars Mayer . Am neuen Konzertflügel spielen junge Pianisten des Musikinstituts Kolb und des Krumbacher Gymnasiums. Das Repertoire reicht von Klassik bis Pop. Der Eintritt ist frei. Namentliche Reservierung vor Ort unter sekretariat@skg-krumbach.de

Festgottesdienst: Auch für den Sonntag, 25. Juli, sind zahlreiche Höhepunkte geplant. Dazu gehört um 10.15 Uhr der Freiluftgottesdienst mit Matinee im Stadtgarten mit Pfarrer Josef Baur , umrahmt durch die Jugendkapelle des Musikvereins unter der Leitung von Magnus Blank . Nach dem Gottesdienst musiziert die Jugendkapelle ab circa 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten darum, eine Sitzgelegenheit mitzubringen.

Junge Talente I: Um 10.30 Uhr heißt es dann „Junge Talente im Englischen Park" in der Nassauer Straße bei einem „Musikalischen Picknick". Unter der Leitung von Monika Brandner zeigen die Blockflötenkinder und die „Klangstäbchen" des Musikvereins Krumbach ihr Können. Auch hier ist der Eintritt frei. Die Veranstalter raten, eine Picknickdecke oder eine Sitzgelegenheit mitzubringen.

Junge Talente II: Um 11.30 Uhr folgt „Bühne frei für junge Talente" beim Hürbener Wasserschloss. Junge Solistinnen und Solisten der Musik-Abiturkurse des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) und des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums ( RGU ), das Kammerorchester des SKG (Leitung Peter Kovac ) und der Kammerchor des SKG (Leitung Jochen Schwarzmann ) gestalten ein hörenswertes Klassikprogramm. Die Möglichkeit zum Brunch und Mittagessen besteht parallel in den angrenzenden Gaststätten. Auch zu diesem Programmpunkt sollte eine Sitzgelegenheit mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind möglich bei Drexel und Haveli, für die freien Sitzplätze unter sekretariat@skg-krumbach.de

Führungen auf dem Krumbacher Kunstpfad