Das ist der Fahrplan zum Neubau des Krumbacher Sportzentrums

Plus Nach dem klaren Bürgerentscheid für einen Neubau skizziert Bürgermeister Fischer das weitere Vorgehen. Wann die Arbeiten beginnen könnten.

62,9 Prozent für einen Neubau des Krumbacher Sportzentrums: Es war ein klares Resultat beim Bürgerentscheid im Juli. Doch dann wurde es still um das Thema. Nun deutet Bürgermeister Hubert Fischer an, dass die Abrissarbeiten eventuell im Winter 2022/2023 laufen könnten. Er bleibt zuversichtlich, dass die neue Anlage bis zum Jahr 2026 stehen könnte. Auf Nachfrage unserer Redaktion nannte Fischer weitere Details zum Ablauf des Großprojekts.