Krumbach

18:00 Uhr

Das ist geboten: Ein Rundgang auf der Krumbacher Kunstnacht

Plus Die Kunstnacht in Krumbach findet nach dem Ausfall wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wieder statt. Was geboten war am Samstagabend.

Von Manuela Rapp

Eine einladende Geste, eine freundliche Begrüßung. Drinnen im Ausstellungsraum in der Franz-Aletsee-Straße ist es leer. „Es waren schon ganz viele Leute da“, sagt Gabriele Tuchel, deren Ehemann Rudolf „Neue Arbeiten“, so der Titel seiner Werkschau, zeigt. „Auch für morgen haben sich viele angemeldet.“ Die Schau des Krumbachers ist auch noch sonntags geöffnet. Doch zunächst wird der Impfnachweis kontrolliert. Außerdem herrscht Maskenpflicht. Natürlich.

