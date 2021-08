Krumbach

Der Krumbacher Akkordeonvirtuose Klaro ist 90

Plus Zum 90. Geburtstag gab es von der Krumbacher Faschingsgilde einen Schlorperbaum. Sein Balkon im Zentrum Krumbachs ist seine Bühne.

Von Manfred Keller

Tschuldigung: Kennen Sie Krumbachs ältesten Akkordeonvirtuosen? Klar. „Klaro“. Hinter der Kurzform „Klaro“ steht Roman Klarmann. „Klaro“ aber ist ein Unikum, ein Original, ein Lebenskünstler und Menschenfreund, den Musik sein Leben lang begleitet. Und der seine daraus gewinnende Lebensfreude gerne begeistert und begeisternd mit anderen teilt. Sein Alter hat „Klaro“ augenzwinkernd bislang mit „88 plus“ angegeben. Dieser Tage ist die Jahresangabe auf „90“ angepasst worden: Dokumentiert in „güldenen Ziffern“ und angebracht am Schlorperbaum, den die gleichnamige Krumbacher Faschingsgilde vor Klaros „betreutem Wohnen“ am unteren Krumbacher Marktplatz aufstellte. Die „Pflanzaktion“ sollte sich zur „fröhlichen Serenade“ entwickeln: „Klaro“ mit seinem virtuosen Akkordeonspiel, die Schlorper-Musici und stimmgewaltige Sänger der Gilde bereiteten sich und den Gästen pure Lebensfreude.

