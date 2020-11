vor 17 Min.

Krumbach: Die Angst vor Corona ist ein schlimmer Lernhemmer

Wie der enge Kontakt zwischen Schüler und Lehrer am Pädagogischen Schülerzentrum in Krumbach trotz Corona-Schutzschild aussieht, demonstrieren Patricia Böller (links) und Max Gartner.

Plus Warum der Wert der Nachhilfe in einer Pandemie wächst und was sie in schwierigen Zeiten leisten kann, zeigt exemplarisch das Krumbacher Pädagogische Schülerzentrum.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Ein Gong ertönt in vorgegebenen Zeitabständen, eine freundliche Ermahnung, dass nun alle Räume zu lüften sind. Es handelt sich um kleine Räume, geschaffen für eine individuelle Lernkultur. Hier, im Pädagogischen Schülerzentrum Krumbach, herrscht eine Vertrautheit zwischen Schüler und Lehrer trotz der Trennscheiben auf allen Arbeitstischen.

Das Zwischenmenschliche ist in Corona-Zeiten besonders wichtig, da ist sich Gardis Rosenthal, die Leiterin des Pädagogischen Schülerzentrums, sicher: „Die Schüler brauchen uns, sie fühlen sich wohl hier im Haus. Sie bekommen von uns viel persönliche Zuwendung, Sicherheit und Optimismus. Angst ist ein Lernhemmer. Wir vertreiben Angst, indem wir trotz Corona auf eine Atmosphäre der Normalität setzen.“ Dieses Beispiel dürfte wohl auch auf die vielen anderen Einrichtungen im Landkreis zutreffen.

Denn Normalität lässt sich in den kleinteiligen Verhältnissen des Nachhilfeunterrichts gut wahren. Die gängigen Vorsichtsmaßnahmen, das Desinfizieren der Hände, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, das Lüften, das habe sich gleichsam ritualisiert und laufe gewohnheitsmäßig ab, meint Gardis Rosenthal. Es sei kein Störfaktor in der pädagogischen Arbeit. Corona habe sie gelehrt, noch stärker als vormals auf die Selbstständigkeit der Lernenden zu setzen.

Was ein individueller Lernplan leisten kann

Es bewähre sich, gemeinsam mit dem Schüler einen individuellen Lernplan zu entwickeln und den Schüler dazu anzuregen, die Einhaltung des Plans selbst zu kontrollieren. In diesem Prozess sei es besonders wichtig, dem Schüler den Zusammenhang zwischen den Kapiteln des Lernstoffs zu vermitteln, ergänzt Patricia Böller. Durch den individuellen Lernplan könne man transparent machen, wie die Inhalte aufeinander aufbauen und wo beim Schüler bestimmte Grundlagen fehlen.

Als große Hilfe für die Schüler haben sich auch die kurzen Lernvideos erwiesen, die vom Pädagogischen Schülerzentrum entwickelt wurden. Schüler können sich mithilfe des Videos selbstständig mit den Inhalten befassen, sie öfters anschauen, bis sie den Stoff restlos verstanden haben.

Interessant würden die Videos vor allem deshalb, weil sie von der Lehrkraft selbst produziert worden seien und die Lehrkraft hier vorkomme, meint Max Gartner. Ein Hinweis des Lehrers auf einen anonymen Link im Netz reize Schüler wenig. Der Lehrer müsse auch im Online-Modus als Akteur und als Persönlichkeit präsent sein. Je mehr das der Fall sei, desto besser lasse sich ein Ausfall von Präsenzunterricht verschmerzen.

Der Lockdown tritt die lernschwachen Schüler

Corona hat deutliche Spuren in der Schulpädagogik hinterlassen. Die Sorge wegen der aktuellen Wissenslücken der Schüler bricht im Pressegespräch mit der Leitung des Pädagogischen Schülerzentrums immer wieder durch. Besonders die lernschwachen Schüler seien vom langen Lockdown betroffen gewesen, erklärt Gardis Rosenthal, manchen fehle der Stoff eines halben Jahres. Bei Kindern mit Migrationshintergrund mache sich negativ bemerkbar, dass sich die sozialen Kontakte reduziert hätten. Manche Kinder würden auch „abgehängt“, weil zu Hause die technischen Voraussetzungen für eine Teilnahme am Online-Unterricht fehlten.

Warum Nachhilfe sehr gefragt ist

Unterrichtsausfall an einzelnen Schulen und Klassen durch Quarantänemaßnahmen führe zu Leistungsdifferenzen und einer Ungleichbehandlung bei zentral gestellten Abschlussprüfungen. Nachhilfe als Möglichkeit, coronabedingte Lerndefizite wieder auszugleichen, ist derzeit besonders gefragt.

Das Team von Gardis Rosenthal strebt in diesem Zusammenhang eine engere Kooperation mit den Schulen an. Das Gebot der Stunde wäre eine konzertierte Aktion zwischen allen pädagogischen Akteuren, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Schach zu halten.

Themen folgen