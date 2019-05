15.05.2019

Krumbach: Die Druckerei und Verlag Ziegler schließt Teilbetrieb

Im August sollen die letzten Druckaufträge in der Druckerei abgewickelt werden. Der Bereich Verlag mit seinen Produkten Mittelschwäbische Nachrichten und extra Krumbach bleibt davon unberührt.

Von Peter Bauer

Die Geschäftsleitung der Krumbacher Druckerei und Verlag Ziegler hat Mitte März beschlossen, den seit längerem nicht mehr rentierlichen Teilbetrieb Druckerei mit Akzidenzsatz, Offsetdruck und Buchbindeabteilung zu schließen. Dies teilte Geschäftsführer Hans-Peter Ziegler im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Die letzten Offsetdruck-Arbeiten würden im Lauf des Monats August abgewickelt.

Mit Blick auf die Entwicklung des Internets habe sich der Markt in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Kleinere Druckereien wie Ziegler in Krumbach mit ihren insgesamt zwölf Mitarbeitern in diesem Bereich könnten sich auf diesem Markt kaum mehr behaupten. Ziegler betont aber auch, dass es sich um eine Teilbetriebsschließung handle. Die Bereiche Verlag/Zeitung/Anzeigen würden weiter bestehen bleiben. Die Druckerei Ziegler ist ein Krumbacher Traditionsbetrieb. Im Januar 1842 brachte der Lithograph Franz Joseph Kober mit dem Wochenblatt für Krumbach und Umgegend die erste Krumbacher Lokalzeitung heraus. 1869 wurde die Druckerei von der aus Oxenbronn stammenden Familie Ziegler übernommen. Seit dieser Zeit wurde die Produktpalette der Druckerei erheblich erweitert. Zuletzt war dies von der Visitenkarte über Werbebroschüren bis hin zum Buch ein breites Portfolio.

Im Jahr 2003 war in der Bahnhofstraße ein neu errichtetes Druckereigebäude in Betrieb genommen worden. Bekannte Bücher aus dem Haus Ziegler waren unter anderem die Schriftenreihe des Mittelschwäbischen Heimatmuseums und die offizielle Darstellung über den Landkreis Günzburg. Doch die Veränderungen auf dem Markt hätten der Druckerei, wie Hans-Peter Ziegler berichtet, in den vergangenen Jahren zunehmend Probleme bereitet: „Wir haben seit Jahren ein Defizit.“ Für größere Auflagen habe die Druckerei keine ausreichende Maschinengröße.

Auch die Tendenz zur Verlagerung von Aufträgen zu Internetdruckereien, welche gleichartige Aufträge gebündelt als Sammelformen drucken, sei für die Druckerei Ziegler wie für die gesamten kleineren Druckereien eine zunehmend schwierige Entwicklung gewesen. Auf dem Markt sei der Preisdruck immer stärker geworden, eine Kostendeckung wurde oft nicht mehr erreicht. Es sei auch nicht mehr möglich gewesen, erhebliche Papierpreiserhöhungen an den Kunden „weiterzugeben“.

Lange sei die sogenannte Vorstufe, der Satz, für die Druckerei auch ein wichtiges Argument für den Druck bei Ziegler gewesen. „Ob Datenprüfung oder Satzproduktion in vielen Sprachen, hier war unser ,know how’ gefragt“, erläutert Ziegler. Doch den Satz würden heute die Kunden, vielfach auch Agenturen, selbst übernehmen.

Das Defizit in der Druckerei sei bereits seit vielen Jahren durch den Verlagsbereich aufgefangen worden. Nun sei er vor der Entscheidung gestanden, in den nächsten zwei Jahren rund eine Million Euro in eine neue Technik zu investieren. Angesichts der Marktaussichten sei dies aber keine Option mehr gewesen.

Ziegler bedauert die jüngste Entwicklung sehr. „Natürlich ist das bitter“, sagt er. Aber die gegenwärtige Lage habe ihm keine andere Wahl mehr gelassen. Für die betroffenen Mitarbeiter gebe es einen Sozialplan. Insgesamt sind bei Ziegler rund 25 Mitarbeiter beschäftigt, von der jüngsten Entwicklung im Druckereibereich sind zwölf Mitarbeiter betroffen. Ziegler ist auch Heimatverleger der Mittelschwäbischen Nachrichten. Er hebt hervor, dass der Bereich Verlag/Zeitung/Anzeigen von der jüngsten Entwicklung unberührt bleibe und mit seinem Sohn Lukas bereits ein Nachfolger in der Firma bereitstehe. Die Mittelschwäbischen Nachrichten, eine Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen, werden seit Beginn der Partnerschaft im Oktober 1948 bereits in Augsburg gedruckt. Ziegler ist Mitherausgeber der Mittelschwäbischen Nachrichten und des extra Krumbach.

Als Vorsitzender des Krumbacher Gewerbe- und Handelsvereins organisiert Hans-Peter Ziegler auch maßgeblich die Krumbacher Gewerbeschau KRU, die wieder im Oktober stattfindet.

