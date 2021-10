Krumbach

16.10.2021

Die Gesundheit von Frauen ist das Herzensanliegen dieser TV-Ärztin

Plus TV-Ärztin Franziska Rubin erklärt in Krumbach, wie Medizin für Frauen besser werden kann. Und sie animiert ihr Publikum zum Mitmachen.

Von Manuela Rapp

Franziska Rubin hat etwas, was nicht jedem inne wohnt: Sie gewinnt ihr Publikum in Minutenschnelle. Als TV-Ärztin beim NDR („Hauptsache gesund“) ist sie bekannt geworden und medizinische Themen kompetent, sachlich, verständlich und mitreißend zu vermitteln, das liegt ihr im Blut. Davon konnten sich rund 60 Zuhörerinnen im Krumbacher Stadtsaal leibhaftig überzeugen: So gab es gleich mal eine kleine Mitmach-Übung für die Faszien – übrigens ebenfalls nachzulesen in einem ihrer Bücher. Zu dieser von der Stadtbücherei organisierten Veranstaltung im Rahmen des Literaturherbsts hatte die „Spiegel“-Bestsellerautorin aber ihr neues, druckfrisches Werk „Die bessere Medizin für Frauen“ eingepackt. Mit eingeflossen seien dabei nicht nur aktuelle Forschungsergebnisse aus aller Welt, sondern auch persönliche Erfahrungen, wie sie erzählte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen