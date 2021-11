Krumbach

vor 17 Min.

Die Krumbacher Kunstnacht findet statt

Kunstnacht 2019, Höhepunkte in der Kirche St. Michael: Damals spielten das Blechbläser-Ensemble "Classic Sound" und Michael Dolp an der Orgel.

Plus Warum die Veranstalter der Krumbacher Kunstnacht entschieden haben, sie durchzuführen. Mit Blick auf Corona ist der Ablauf aber ein deutlich anderer als sonst.

Von Peter Bauer

„Jeder soll sich in der aktuell sehr ernsten Situation gut überlegen, ob er eine Veranstaltung oder einen Weihnachtsmarkt abhält“: Der Appell von Christian Bernreiter, Präsident des bayrischen Landkreistages, ist deutlich. In Krumbach steht derzeit die Frage im Raum, ob die Kunstnacht am kommenden Samstag, 20. November stattfinden wird. Klare Aussage der Veranstalter: Sie findet statt, aber in eingeschränkter Form und mit den jetzt geltenden Auflagen für Veranstaltungen. Die Eröffnung findet um 16.30 Uhr unter freiem Himmel auf dem Krumbacher Marktplatz statt. Von der Malerei bis hin zur Musik präsentieren sich Künstlerinnen und Künstlern dann an insgesamt 15 Stationen in Krumbach. Es gilt die 2G-Regel mit FFP2-Maskenpflicht in den Räumen.

