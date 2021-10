Krumbach

06:00 Uhr

Die Krumbacher Spielleute sind auf Herbergssuche

Plus Der Spielmanns- und Fanfarenzug muss seine Jubiläumsfeier dieses Jahr ausfallen lassen. Jetzt steht auch noch die Suche nach einem neuen Probenraum an.

Von Hans Bosch

Nicht ganz sorgenfrei geht der Krumbacher Spielmanns- und Fanfarenzug in die nahe Zukunft: Die bereits heuer fällige 65-Jahrfeier muss ausfallen, ein Wechsel des Probenraums steht wegen des Umbaus der Grundschule an und es werden junge Leute gesucht, die Freude am Musizieren haben. Trotzdem sind die derzeit 45 Aktiven mit ihrem Tambourmajor Florian Pfelzer zuversichtlich, dass der Verein weiter ein wesentlicher Bestandteil des Krumbacher Musiklebens bleibt und zudem mit seinen Auftritten die Stadt in vielfacher Weise als Repräsentant auch künftig vertritt.

