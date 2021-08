Dieb klaut in Krumbach Geldbörse aus Einkaufstasche und hebt Geld ab

Einen hohen Schaden hat ein Dieb verursacht, der in einem Supermarkt in Krumbach zuschlug. Was seine Beute war.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Brühlstraße in Krumbach eine Geldbörse. Das Portemonnaie befand sich nach Angaben der Polizei in einer Einkaufstasche, die sich in einem Einkaufswagen befand. Der Täter nutzte den Moment, als der 54-jährige Geschädigte seinen Wagen kurz unbeaufsichtigt ließ. Im Anschluss, bis zur Sperrung der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte, gelang dem Täter eine Abhebung vom Konto des Geschädigten an einem Geldautomaten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1850 Euro. (AZ)