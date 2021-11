Dieb stiehlt in Krumbach Batterie von Ampelanlage

Ein Unbekannter hat in der Raunauer Straße eine Batterie einer Ampel gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

An der vorläufigen Ampelanlage in der Raunauer Straße in Krumbach machte sich in der Nacht zum Mittwoch ein Dieb zu schaffen. Der unbekannte Täter durchtrennte einen Sicherungsbolzen und entwendete zwei Lkw-Batterien, die zur Stromversorgung der Ampel angebracht waren, teilte die Polizei mit.

Ampel in Krumbach ohne Batterie: Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Der Gesamtschaden beträgt ca. 700 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)