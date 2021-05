Krumbach

vor 16 Min.

Ehemaliges Krumbacher Toom-Gebäude wird wieder genutzt

Plus Seit längerem steht der ehemalige Toom-Markt in der Michael-Faist-Straße in Krumbach leer. Jetzt gibt es Pläne für das Areal.

Von Monika Leopold-Miller

Für das ehemalige Gebäude der Firma Toom in der Michael-Faist-Straße, das seit längerer Zeit leer steht, wurde bei der Stadt eine Umnutzung beantragt. Sie wurde jetzt von der Stadt bewilligt.

