Ehrung: Zusammen haben sie 1170 Jahre Blasmusik gemacht

Plus Normalerweise werden jahrzehntelange Musikerkarrieren in den Konzerten der Vereine gewürdigt. Der ASM-Bezirk 11 Krumbach hat einen anderen Weg gewählt.

Der Musik-Bezirk 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes entwickelt sich positiv - eine bemerkenswerte Anzahl junger Musiktalente wächst dort immer wieder nach. Doch eine tragende und unverzichtbare Säule für die Arbeit in den Musikkapellen bleiben diejenigen, die bereits seit Jahrzehnten musizieren. Diese standen jetzt im Mittelpunkt einer besonderen Aktion des ASM-Bezirks.