Krumbach

vor 32 Min.

Ein inklusives Musical als einzigartiges Erlebnis in Krumbach

Von Anfang an bot das flott und motiviert auf die Bühne gebrachte Musical in Krumbach eine Freude für Auge und Ohr.

Plus Schüler und Schülerinnen des Simpert-Kraemer-Gymnasiums und Bewohner des Ringeisen-Werks begeistern mit dem Musical "Anna und die Uhr der Zeit".

Von Claudia Bader

Wenn Gymnasiasten und Menschen mit Behinderung zusammen ein inklusives Musical-Theater aufführen, ist das für alle Beteiligten ein herausforderndes Projekt. Aber es kann auch ein einzigartiges Erlebnis sein, an dem man gemeinsam wachsen kann. Dies spürten sowohl die Akteure als auch die Besucher, die das Musical "Anna und die Uhr der Zeit" erlebten. An zwei Abenden servierten Schüler des P-Seminars Musik sowie Chor und Band des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) mit Bewohnern des Dominikus-Ringeisen-Werks der Region Günzburg/ Neu-Ulm in der SKG-Mehrzweckhalle eine Aufführung, die mitriss und begeisterte.

