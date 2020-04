Krumbach: Ein wichtiger Beitrag zur medizinischen Versorgung

Plus Wie sich die Firma Medi-pro auf die aktuelle Situation eingestellt hat und was sie aktuell leistet.

Die Corona-Pandemie hält die Krumbacher Medi-pro GmbH nicht nur auf Trab, vielmehr auf Galopp – und dies voraussichtlich noch die nächsten Monate. Geschäftsführerin Gerlinde Mayer und ihr Ehemann Hermann sind sich aber sicher: „Wir haben die Situation im Griff und sind in der Lage, auch künftig unsere Patienten pünktlich und bedarfsgerecht zu bedienen. Auch wenn dies oftmals einen 24-Stunden-Einsatz an allen sieben Tagen der Woche bedeutet.“ Hermann Mayer konkret: „Wir fühlen uns gegenüber unseren Kunden dazu verpflichtet, denn für viele von ihnen ist eine solche Versorgung lebenswichtig.“

Dabei spielen die aktuell von der Corona-Krise betroffenen Kranken nur eine untergeordnete Rolle, da sich die Pandemie im Einzugsbereich von Medi-pro bisher glücklicherweise in Grenzen hält und sich auf Einzelfälle beschränkt. Dieser reicht von Bad Wörishofen, Memmingen, Neu-Ulm, Dillingen bis Augsburg, also rund 50 Kilometer im Umkreis von Krumbach. Darunter befinden sich mehrere Kliniken, Seniorenheime und große soziale Einrichtungen. Trotzdem bereitet auch die Corona-Krise dem heimischen Unternehmen Probleme, da Schutzmasken und Desinfektionsmittel immer noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Sie gehören ebenso zum umfangreichen Sortiment der medizinischen Produkte, dem Schwerpunkt von Medi-pro.

Import verschiedener Geräte

Bemerkbar mache sich dies beim Import verschiedener Geräte wie Rollatoren, Rollstühle und Badelifter, die zumeist in China oder Länder im Fernen Osten produziert werden, aber wegen des längeren Transports per Schiff verspätet eintreffen. Verzögerungen bei der Auslieferung an die eigenen Kunden gab es bisher nicht, da die Firma über ausreichende Lagerkapazitäten verfügt. Diese seien andererseits unbedingt notwendig für die rund 300 Patienten, deren Ernährung mittels Sonden und Infusionen sichergestellt sein muss, was ebenso für rund 200 Menschen gilt, die zusätzlich Sauerstoff zur Beatmung benötigen. Sie sind auf eine 24-stündige Versorgung angewiesen, was die speziell ausgebildeten Fachkräfte unter den insgesamt 40 Mitarbeitern gewährleisten.

Gegenwärtig wird auch Sauerstoff von manchen Großhändlern nur kontingentiert ausgeliefert. Doch kam es bisher zu keinen Engpässen, so Mayer, der im Hauptberuf Intensiv-Fachpfleger an der Klinik Krumbach war. Er führt den Mehrbedarf jedoch nicht auf Corona, vielmehr auf den gegenwärtig verstärkten Pollenflug zurück.

Sanitätshaus ist wie bisher offen

Das Sanitätshaus am Erwin-Bosch-Ring ist wie bisher offen. Die Stadtfiliale im Haus der Gesundheit öffnet wieder am Montag, 4. Mai. In beiden Geschäften bestehen die Inhaber auf umfangreiche Vorsorgemaßnahmen sowohl für Besucher wie auch die gesamte Belegschaft. Im Klartext: Beim Betreten der Firmengebäude ist seit sechs Wochen zuerst eine Händedesinfektion durchzuführen und bei jeglichem Kundenkontakt ein Mundschutz zu tragen. Muss ein Kunde für Abmessungen oder Wundversorgungen berührt werden, so sind Handschuhe Vorschrift. Auch sind Gespräche grundsätzlich in einem Abstand von zwei Metern zu führen oder der Mundschutz ist Pflicht. In der Praxis bedeutet dies, dass jeder Mitarbeiter während seiner Anwesenheit im Betrieb nur mit Schutzmaske auftritt. „Für uns ist das Verpflichtung gegenüber unseren Patienten, die in der Regel ja in irgendeiner Form vorbelastet sind“, so Mayer. Das gelte ebenso für den Fahrdienst, der die unterschiedlichsten medizinischen Produkte zu Kliniken und Heimen bringt.