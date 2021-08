Einbruch in Krumbacher Getränkemarkt

Ein bislang unbekannter Täter dringt in Krumbach in einen Büroraum ein und bricht eine Schreibtischschublade auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Samstag, 19.45 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in der Brühlstraße in Krumbach ein. Der Täter hebelte laut Polizei eine Nebentüre auf und gelangte so in den Markt. In einem Büroraum brach dieser eine Schreibtischschublade auf. Der Gesamtschaden wurde mit rund 350 Euro angegeben. Zeugen sollen sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)